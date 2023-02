E' "incompatibile" l'iscrizione a logge massoniche con quella al Movimento Cinquestelle. Lo ribadisce il presidenteGiuseppein un post su Facebook parlando del codice etico del Movimento sulle cui modifiche oggi vota l'assemblea degli iscritti."Alcune segnalazioni mostrano preoccupazione per l'...Il governo Meloni non ha lavorato per rinnovare l'accordo sul telelavoro con le autorità elvetiche, siglato durante il governo, e questo è scaduto oggi. Sono settimane che chiediamo al governo ...

"Cambiamo codice etico". Così si sconfessa la storia del M5S ilGiornale.it

M5s,Conte ribadisce: iscrizione incompatibile con la massoneria Tiscali Notizie

Conte si prende i pieni poteri: cosa cambia nel M5S ilGiornale.it

Conte (M5s) boccia il governo: “La luna di miele è finita, hanno tradito gli elettori” Globalist.it

M5s,Conte ribadisce: iscrizione incompatibile con la massoneria Agenzia askanews

Graditissimo ritorno di Paolo Conte al Musart Festival di Firenze. Il cantautore sarà in concerto venerdì 21 luglio in piazza della Santissima Annunziata, uno dei luoghi più iconici del centro fiorent ...Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “Zingaretti dice che il Pd deve essere il partito della Pace Pd partito della Pace Allora io sono San Francesco, siccome io non sono San Francesco allora mi semb ...