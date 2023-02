(Di mercoledì 1 febbraio 2023) E’ un triste risveglio perdi. Una ragazza di appena 37Fiorillo, è m. A dare anticipazione della notizia è Casertace. La donna sarebbe stata colpita da un decesso improvviso anche se le cause ancora non sono note.diinimprovvisamente a 37IlL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... due 18enni morti in un incidente stradale: il sindaco proclamacittadino Cronaca Bari, avvocato non fa dichiarazione dei redditi per 4 anni: sequestrati beni da 2 milioni di euro Cronaca...... proclamocittadino dalle 14 alle 18 . A nome dell'Amministrazione comunale - ha aggiunto il ... Bonaccini oggi a Bari e Cerignola: Emiliano e Decaro pronti a sostenerlo CronacaNova, litiga ...

Lutto a Orta di Atella, Elita muore a 37 anni. Domani i funerali Teleclubitalia.it

Muore improvvisamente 37enne, città in lacrime per Elita CasertaCE

La Commissione Antimafia resta a Orta Nova: altri tre mesi per scartabellare tutti gli atti FoggiaToday

Città in lutto per Bruno, muore a 57 anni CasertaCE