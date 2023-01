L’Union Berlino pubblica la formazione | il Lipsia | “E Isco?” La risposta | “E la tradizione?”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Botta esu Twitter trae Union. Al momento dellazione delladel, per il match di Coppa di Germania contro il Wolfsburg, ilha infatti risposto al tweet scrivendo: “?”. Un commento ironico, per via dell’interessamento per lo spagnolo avuto dalin questa finestra di mercato invernale. Laperò del club berlinese non si è fatta attendere, con la seguente domanda: La? Anche in questo caso un commento ironico, facendo riferimento alla pocastorica del club di. SportFace.