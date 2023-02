Lukic al Fulham

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alFootball Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sasa. Il Torino ringrazia Sasa per l’impegno e per il contributo offerto in questi anni vissuti insieme e lo saluta con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

