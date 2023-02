L’Ue non vuole sostituire le «carni europee» con quelle di rettili

Leggi su facta.news

Il 31 gennaio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook, che riporta un documento del ministero della Salute intitolato "Scambi intra-Ue e importazioni dididi allevamento". Il documento è accompagnato da un testo, scritto dall'autrice del post, in cui si legge: «Attenzione! Hanno autorizzato acon carne diallevati per consumo umano!!! Non abbiamo solo il problema degli insetti, signori». Si tratta di un contenuto fuorviante, ...