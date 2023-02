(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Unè scoppiato oggi, 1 febbraio 2023, in un localeaccantodi, in provincia di. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco dimunite di autobotte e autoscala. L', di cui sono in corso accertamenti per chiarire le cause, è stato messo sotto controllo L'articolo proviene da Firenze Post.

Fiamme in un locale adiacente la chiesa di Santa Maria Assunta nella frazione di ...I vigili del fuoco del comando distanno intervenendo dalle 9,30 per unche si è sviluppato in un locale parrocchiale adiacente alla Chiesa Santa Maria Assunta di Carignano. Sul posto stanno intervenendo tre squadre ...

Incendio in sala parrocchiale accanto a chiesa a Lucca - Toscana Agenzia ANSA

Incendio in parrocchia, paura a Lucca LA NAZIONE

Lucca: incendio nella sala parrocchiale vicino alla chiesa di Santa Maria Assunta a Carignano Firenze Post

Lucca, paura in parrocchia per un incendio - Cronaca - lanazione.it LA NAZIONE

Pullman andato in fiamme a Barga: si smonta il bus per cercare le cause Corriere Fiorentino

LUCCA – Un incendio è scoppiato oggi, 1 febbraio 2023, in un locale parrocchiale accanto alla chiesa di Santa Maria Assunta a Carignano, in provincia di Lucca. Sul posto sono intervenute tre squadre ...I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo dalle 9,30 di questa mattina (1 febbraio) per un incendio sviluppatosi in un locale parrocchiale adiacente alla Chiesa Santa Maria Assunta ...