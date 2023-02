Lotta libera | Ranking Series Zagabria 2023 | Piroddu e Talamo sconfitti nelle eliminatorie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si è appena conclusa la prima giornata della tappa didi. Day-1 riservato alle prime sei categorie di peso dellamaschile, in cui l’Italia non è riuscita ad agguantare piazzamenti di rilievo con i due atleti impegnati oggi sulle materassine della capitale croata. Simoneè stato sconfitto all’esordio nei 57 kg dal francese Valentin Damour per 4-9, mancando poi il ripescaggio in seguito all’eliminazione del transalpino ai quarti di finale. Niente da fare nei 70 kg anche per Gianluca, eliminato al primo turno per manifesta superiorità (sullo score di 10-0) dall’azero Khadzhimurad Gadzhiyev. Tra i 57 kg è arrivato il successo in finale dell’azero Aliabbas Rzazade per 2-0 sul ...