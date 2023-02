Il ComitatoBrasiliano (COB) ha trasmesso una dichiarazione sul caso al Consiglio Etico dell'ente e il ministro del Segretariato per le comunicazioni sociali del governo federale, Paulo ...... il nostro futuro ", alla presenza del presidente del ComitatoNazionale Italiano Giovanni ... Un volume dell'eredità spirituale di Anna Claudia e un segnalibro con incise le 10 regole d'del ...

L’oro olimpico Wallace incita a sparare a Lula: sospeso dalla sua squadra La Gazzetta dello Sport

Fontana è un caso. Un oro olimpico con l'inno Usa Rischio da evitare La Gazzetta dello Sport

Támara Echegoyen del Team Guyot: "Ecco come prepariamo la Ocean Race" La Gazzetta dello Sport

La storia dell'oro olimpico Pietro Lombardi Barinedita

Susy Scutto, Giovanissima e Gigante del Judo: “Sogno l'oro olimpico ... Il Faro online

L’opposto del Sada, campione a a Rio 2016, è finito nella bufera. Colpa di un post (poi ritirato) in cui chiedeva chi avrebbe sparato in faccia al presidente. Il club lo ha sospeso a tempo indetermina ...È di due titoli di classe individuali e di diversi podi il bottino degli Arcieri Bizantini ai campionati regionali di classe e assoluti per le divisioni olimpico e compound, che si sono disputati a Ri ...