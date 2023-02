Loose bun è il raccolto morbido da imparare per la primavera 2023

Ilper il lancio del film "Un matrimonio esplosivo" Vestita di rosa , con scarpe pink e orecchini dorati, Jennifer Lopez fa tornare di moda l'acconciatura, ha presentato la ...Lo (e ne abbiamo le prove), quindi perché perdere un momento per elogiare questo pretty - in - pink Altre storie di Vanity Fair che potrebbero interessarti Il raccolto morbido, o, di ...

Il raccolto morbido, o loose bun, di Jennifer Lopez, e delle altre star, da replicare subito Vanity Fair Italia

La linea per capelli dalle qualità professionali da usare a casa Vanity Fair Italia

Jellyfish bob: il taglio «medusa» che sta spopolando sui social Vanity Fair Italia

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la luna di miele prosegue a Milano: le foto Vanity Fair Italia

Le star senza trucco Vanity Fair Italia

Stacey Solomon has shared an update on the last stages of her pregnancy and she’s very much still bumping along. The Loose Women presenter is currently expecting her fifth child and third with husband ...Stacey is due to give birth this month and recently thanked her 5.5M followers and fans on social media for their messages of support.