L’Olio di qualità calabrese entra nel digitale | dal QR code al gadget per il cellulare in legno di olivo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Amaliù” è l’azienda che fra Tiriolo e Settingiano in provincia di Catanzaro produce olio evo biologico monocultivar di Carolea. Tipico gusto piccante e amaro bene equilibrati grazie alla raccolta a mano dalla pianta svolta prima della completa maturazione delle drupe, confezionamento in bottiglie di metallo contro l’ossidazione, ma soprattutto grande attenzione alla lavorazione a freddo per offrire grandi quantità di polifenoli con azione nutraceutica: un prodotto di altadal sapore fruttato medio che si abbina perfettamente al pesce, a piatti delicati, ai dolci e alla pasticceria, alle salse leggere, come ci confermano gli chef che apprezzanodi eccellenza monovarietale quale alimento oltre che come condimento da abbinare ai piatti. “Amaliù” è una realtà agricola familiare che esiste da decenni ma che Igor Paonni in pochissimo tempo ha ...