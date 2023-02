Logitech G FITS | ecco gli auricolari pensati per il gaming

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)G ha presentato i nuovi, glipronti per ildi alto livello. Scopriamoli insiemeG, brand die leader nel mercato delle tecnologie da, annuncia oggi la disponibilità delleTrue WirelessEarbuds. Queste si adattano a qualsiasi orecchio per una vestibilità personalizzata grazie alla tecnologia Lightform brevettata da. Grazie alla tecnologia Lightspeed e al Bluetooth wireless, gliconsentono prestazioni audio di livellosu PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Vediamo iG ...

Dopo aver debuttato in Nord America lo scorso ottobre , isbarcano finalmente in Europa. Parliamo dei primi auricolari true wireless che il produttore elvetico dedica ai videogiocatori, a cui sono offerte elevate prestazioni audio e la ...Gli auricolaricombinano la tecnologia Lightform per una vestibilitĂ perfetta e la connettivitĂ wireless LIGHTSPEED di livello professionale per creare le prime cuffie auricolari di livello gaming ...

Logitech presenta G Fits, i primi auricolari true wireless di livello gaming. Si distinguono per la capacitĂ di adattarsi a qualsiasi orecchio, assumendone la forma grazie alla tecnologia Lightform.