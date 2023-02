Lobbying per il Qatar Cadono le accuse contro il generale Allen

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’avvocato di Johna quattro stelle dei Marines in pensione e già presidente della Brookings Institution, ha annunciato che il dipartimento di Giustizia statunitense ha chiuso le indagini nei confronti del suo assistito, indagato con l’accusa di aver fatto attività dia favore delsenza dichiararle. Nei confronti delnon sono state presentate. L’indagine è diventata pubblica a giugno, dopo che la richiesta di un agente dell’Fbi di accedere alle comunicazioni delè stata resa pubblica, forse per errore. Giorni dopo le rivelazioni, ilsi è dimesso dalla carica di presidente della Brookings Institution. La richiesta dall’agente ha fornito un ...

... dalla "volatilità politica e dalle elezioni anticipate che hanno gravemente ritardato i progressi su fondamentali capisaldila lotta alla Corruzione: la regolamentazione dele il ......ma anche dalla mancata "regolamentazione dele del conflitto di interessi". Come mai non riusciamo a normare questi due fenomeni "Perché c'è una sola forza politica che si batte...

L’Academy ha stabilito che la discussa campagna promozionale per la nomination di Andrea Riseborough come migliore attrice agli Oscar non ha violato le regole Il Post

Oscar 2023: Academy permette ad Andrea Riseborough di ... Lo Specialista

L'indagine sugli Oscar spinge i fan a pensare a battute e sorprese ... Asiatica Film Mediale

Al via Master in rappresentanza interessi, 'lobbying è cambiato ... Agenzia ANSA

Servono regole per le lobby anche in Italia Corriere della Sera

Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha chiuso le indagini avviate la scorsa estate nei confronti di John Allen, ex ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...