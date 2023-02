LIVE – Sliedrecht-Chieri 0-2 18-25 | 16-25 | 3-8 | andata quarti Challenge Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) LatestualediSport-Reale Mutua Fenera, partita valevole come gara dideidi finale della CevCup2022/di. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli vanno a caccia della vittoria in trasferta per fare un passo verso il passaggio del turno. La formazione olandese proverà invece a sfruttare il campo di casa per conquistare i tre punti e avvantaggiarsi in vista del ritorno. Si preannuncia grande battaglia? L’appuntamento è per le ore 19.30 italiane di mercoledì 1 febbraio alla Sporthal De Basis di, nei Paesi Bassi. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...