Live Roma-Cremonese | termina il riscaldamento

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– Turno infrasettimanale per la, chiamata dopo la sconfitta di Napoli a conquistare, davanti al proprio pubblico, l’accesso a quella semifinale di Coppa Italia che manca ormai da quasi sei anni. Contro laMourinho opta per un leggero turnover, lasciando in panchina gli acciaccati Abraham e Matic. Dopo la frattura alla tibia patita ad agosto, torna in panchina anche Wijnaldum.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, El Shaarawy; Volpato, Pellegrini; Belotti.A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Matic, Camara, Wijnaldum, Bove, Zalewski, Faticanti, Abraham, Solbakken, Dybala.All.: José Mourinho.(3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Ghiglione, Pickel, M, Meitè, Tsadjout; Afena-Gyan, Dessers.A disp.: Carnesecchi, Saro, ...

- Nel giorno in cui Nicolò Zaniolo è tornato a parlare, con una lettera aperta in cui tende la mano alla, la squadra di Mourinho scende in campo contro la Cremonese nei quarti di finale di Coppa Italia in gara unica. Il 23enne attaccante, rimasto in giallorosso all'indomani della chiusura del ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di. FORMAZIONI UFFICIALI- CREMONESEROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Tahirovic, ...

Il giorno dopo la chiusura del mercato, tutte le parole sull'attaccante giallorosso, che rischia di rimanere ai margini della rosa. Mercoledì 1 febbraio ...La Roma si rituffa in Coppa Italia nel tentativo di conquistare le semifinali. Avversario all'Olimpico, una Cremonese in crescita. Mourinho ne cambia 6 rispetto alla gara con il Napoli: gioca Belotti, ...