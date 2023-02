LIVE – Potenza-Avellino 2-4 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Latestuale di, match valido per la venticinquesima giornata del Girone C della. I padroni di casa arrivano dal pareggio a reti inviolate contro il Crotone, mentre gli ospiti sono reduci dallo 0-0 contro il Latina. Appuntamento alle ore 14.30. Sportface.it vi terrà comagnia con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-4 (13? Russo, 21? Marconi, 28? Caturano, 57? Caturano, 69? Benedetti, 78? Marconi) 90?- Cinque minuti di recupero 78?- GOOL!!! Ancora Marconi a segno,. doppietta all’esordio: 2-4 74?- Ammonito Kanoute 69?- GOOL ...

