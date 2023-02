LIVE – Catanzaro-Turris 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Latestuale di, match valido per la venticinquesima giornata del Girone C della. I padroni di casa sono stati fermati sull’1-1 sul campo del Messina nella scorsa giornata dopo cinque vittorie consecutive. Momento difficile per la, che non vince dal 27 novembre. Appuntamento alle ore 18. Sportface.it vi terrà comagnia con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 ORE 17:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio. ...