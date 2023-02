«L’Italia Paese leader dello tsunami demografico» | il ritratto senza sconti del «New York Times»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)non è unper bambini. La popolazione invecchia sempre di più e a un ritmo che ha ineguali in Occidente. Così il Newracconta a firma del capo dell’ufficio di corrispondenza di Roma, Jason Horowitz, come il nostrostia diventando il simbolo del declino occidentale. Un triste primato che si inserisce in una tendenza demografica globale già avviata e che gli esperi definiscono «d’argento». Non solo la popolazione invecchia. Si fanno anche sempre meno figli. Il tasso di natalità italiano è tra i più bassi in Europa. Dati che hanno portato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a evidenziare a più riprese la necessità di invertire rotta. Questo mese il governo ha, infatti, approvato il Patto per la Terza Età. Un provvedimento che mira a ...