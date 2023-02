L’inspiegabile non mercato del Benevento | illusioni di una stagione maledetta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl tempo sembra essersi fermato all’ombra della Dormiente. Il mese di gennaio vissuto in trepidante attesa dai tifosi del, ha ricordato l’agosto scorso. A cambiare è stato solo il finale, passando dalla nevrosi di ingaggiare giocatori a tutti i costi, all’immobilismo più assoluto. Tre operazioni portate a termine, ignorando i segnali forniti dal campionato e, soprattutto, le indicazioni di Fabio Cannavaro, a fronte di due cessioni di non poco conto (Masciangelo e Forte). Il (non)della Strega, insomma, può essere racchiuso in un unico aggettivo: deludente. Fino all’ultimo si è sperato che Pasquale Foggia potesse estrarre il classico coniglio dal cilindro, invece la rosa giallorossa rimarrà composta da tanti brutti anatroccoli che, si spera, possano riscoprirsi improvvisamente cigni e centrare la salvezza. ...