Limatola | al via i festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e Martire

A tagliare il nastro il sindaco Francesco, il presidente di AdF, Roberto Renai , e il ... di riflessione e di festa insieme ai numerosi cittadini giunti per l'occasione inVecchia e con i ...'L'intervento di riqualificazione didella Torre a Roccatederighi - conclude il sindaco", interamente finanziato con risorse regionali, rappresenta l'ennesimo esempio di come il Comune ...

Acquedotto del Fiora: inaugurata una nuova casina dell’acqua IlGiunco.net

Iniziati i lavori di riqualificazione di Via della Torre a Roccatederighi MaremmaNews

Ivanoe è il nuovo "Corriere di Kiss Kiss" con Ciro Limatola FM-world

Limatola, ok al finanziamento dell'asilo nido comunale anteprima24.it

Fucci e Parisi: “Via Annunziata ripristinata!”, speriamo che il sindaco ... TV Sette Benevento

A tagliare il nastro il sindaco Francesco Limatola, il presidente di AdF ... di riflessione e di festa insieme ai numerosi cittadini giunti per l’occasione in via Vecchia e con i bambini delle scuole ...Iniziati i lavori di riqualificazione di Via della Torre a Roccatederighi. Un intervento per una spesa complessiva di 280.000 € finanziati quasi interamente con risorse regionali ...