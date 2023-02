Ligue 1 | vince il Marsiglia LIVE 5 partite | incubo Mbappé | sbaglia due rigori e si fa male

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tutte le squadre in campo per questo turno infrasettimanale di1, valido per la 21esima giornata. Ilsul campo del Na...

... la sera Roma - Cremonese, turno infrasettimanale di1. Successo dell'America De Cali in ...in trasferta invece il Pumas Tabasco, 2 - 1 al Dorados. In Pro League Golfo Persico successo di ...Il Lione nonin casa da ottobre Con il Brest , nel turno infrasettimanale, il Lione tenterà di mettere fine all'astinenza di vittorie casalinghe in1 : l'ultima risale ad ottobre , quando ...

Ligue 1, il Marsiglia vince con il Nantes: in gol anche Ounahi. Ora tocca al PSG Sky Sport

Coppa Italia, chi la vince va in Europa League o Conference ... Goal Italia

LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 (ore 19:00) Poker Reims e Tolosa, bene Marsiglia TUTTO mercato WEB

Thauvin, il cavaliere dell'Udinese: il rischio ritiro, il Messico, la Francia e il Marsiglia Tuttosport

Ligue 1, il Rennes batte il Psg e riapre il campionato. Vince il Marsiglia QUOTIDIANO NAZIONALE

Vittoria importante del Marsiglia che batte 2-0 il Nantes e alimenta le speranze di titolo. In gol anche il neo acquisto Azzedine Ounahi. Ora la palla passa a PSG, in diretta su Sky Sport, e Lens, in ...La carriera di Thauvin inizia nel peggiore dei modi, con il rischio ritiro. A 15 anni al Grenoble la diagnosi è di quelle spietate: frattura vertebrale e tanti punti interrogativi sulla sua carriera.