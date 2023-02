Dopo l'evento di Campovolo dello scorso giugno, che ha vistotornare sul palco a distanza di due anni dall'ultimo concerto a causa dell'emergenza ... "30 anni in un giorno"sul grande ...Luciano- 30 anni in un giorno: di cosa parla Luciano- 30 anni in un giorno è un documentario chesul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza ...

Ligabue porta al cinema la festa di Campovolo per i 30 anni di carriera Gazzetta del Sud

“LIGABUE.30 ANNI IN UN GIORNO” IN ANTEPRIMA SOLO AL ... Ligabue.com

Ligabue tre giorni al cinema il Resto del Carlino

Luciano Ligabue, '30 anni in un giorno' arriva al cinema Radio Clodia

Luciano Ligabue: dagli esordi al successo, la storia LaScimmiaPensa.com

Dopo l’evento di Campovolo dello scorso giugno, che ha visto Ligabue tornare sul palco a distanza di due anni dall’ultimo concerto a causa dell’emergenza sanitaria, l’incredibile esperienza di quella ...Arriva in sala il film dedicato al ritorno alla musica live di Luciano Ligabue, uno straordinario racconto di 30 anni di carriera ...