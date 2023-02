Liga 2022 2023 | il Barcellona passa in casa del Betis | al Benito Villamarin finisce 1-2

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Vittoria di misura per ilindelper il match valido per la diciassettesima giornata della. I blaugrana si impongono per 1-2 infatti. Il match si sblocca direttamente nel secondo tempo, grazie al gol di Raphinha, che sfrutta l’assist di Alex Balde. Al minuto 80? raddoppia Lewandowski, servito da Araujo. Nel finale Koundé insacca nella sua stessa porta, ma non basta: tra1-2. Uomini di Xavi sempre più primi.che scende al sesto posto. SportFace.

Il Porto stende 2 - 0 a domicilio il Maritimo nel match valevole per la diciottesima giornata della Primeira/2023 grazie alle reti realizzate nella ripresa da Wendell e Galeno. Un successo che consente agli uomini guidati da Sergio Conceicao, oggi nel primo tempo, di restare al secondo posto in ...Le formazioni ufficiali di Betis - Barcellona , sfida valida per il recupero della diciassettesima giornata di/2023. Obiettivo tre punti per i blaugrana, primi a +5 sul Real Madrid e desiderosi di conservare il vantaggio. All'Estadio Benito Villamarìn non sarà però una passeggiata, visto che il Betis ...

