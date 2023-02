Lidl annuncia nuovi standard per pubblicità rivolta ai bambini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - E' ormai noto che l'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale sia perché la sua prevalenza è in costante aumento, sia perché è un importante fattore di rischio per varie malattie croniche. L'obesità infantile, in particolare, è una delle più importanti sfide per le conseguenze che comporta, quali rischio di diabete di tipo 2, asma, problemi muscolo-scheletrici, futuri problemi cardiovascolari, problemi psicologici e sociali. Secondo i dati aggiornati al 2020-2021 della sorveglianza Passi, coordinata dall'Iss, sulla popolazione adulta tra 18 e 69 anni oltre 4 persone su 10 sono in eccesso ponderale (con un indice di massa corporea tra 25 e 29.9) e oltre 1 adulto su 10 è obeso (indice di massa corporea ? 30). Per quanto riguarda i, i dati italiani dell'Health Behaviour in School-aged Children ...