Libri da leggere | i consigli di Febbraio 2023

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ritorna la rubrica dedicata alle novità editoriali del mese.ci porta belle novità, romanticismo, biografie, thriller e avventuraè il mese dedicato al carnevale e a San Valentino. Momenti da passare in compagnia e con la persona amata, ma è anche il mese in cui spesso il freddo si fa pungente perciò, cosa è meglio di un divano, relax e un buon libro? Il mese dici porta molte novità e un ampio catalogo che ci permette di scegliere. Ecco per voi le chicche selezionate dalla rubrica de L’Opinionista tra cui sicuramente troverete il libro perfetto per voi. Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino editore Feltrinelli, in uscita il 31 Gennaio, ci racconta una storia che mescola sapientemente l’amore e la guerra. Ambientata nella primavera del 1992 a Sarajevo dove due bambini, Nada e Omar per via del ...