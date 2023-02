L' ex segretario della Nato | Rasmussen | ' In un certo modo noi stiamo partecipando alla guerra'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Anders Foghritiene che i membri dell'Alleanza 'in un' partecipinoin Ucraina, poiché la aiutano con le armi, ma lain quanto tale non fa parte del conflitto e ...

Lo riferisce Gennarino De Fazio ,GeneraleUILPA Polizia Penitenziaria, in un comunicato stampa.Allo stesso tempo, l'exgeneraleNato ha sottolineato che l'Ucraina ha il diritto di difendersi e chiedere aiuto ai suoi partner, pertanto l'aiuto militare degli alleati è conforme ...

Rossano Rossi è il nuovo segretario della Cgil Toscana Stamptoscana

L'empolese Rossano Rossi eletto segretario generale Cgil Toscana ... Cgil Firenze

Rossano Rossi nuovo segretario Cgil Toscana, Empoli applaude l'ex operaio Sammontana gonews

Paolo Conti è il nuovo segretario della Fnp Cisl. In segreteria Lucia ... OrvietoNews.it

Andrea Grosselli rieletto segretario della Cgil RaiNews

Scrivo oggi per salutare un grande amico: Cesare Fassari. Abbandona il campo della direzione della Rivista per lasciarlo a suo figlio Luciano, una altrettanto bella penna. Non potevo fare a meno di sc ...E' istituito il comitato territoriale a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a Segretario Nazionale del Partito Democratico "Energia ...