L’ex Napoli non trova pace | costretto a scendere di categoria | la nuova squadra

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il nome di Axel Tuanzebe di sicuro vi dirà qualcosa, anche se aha fatto tutto tranne che lasciare il segno. Il difensore centrale inglese, di origini congolesi, lo scorso anno è stato in prestito aper 6 mesi, vedendo il campo in poche sparute occasioni. Bene, dopo essere rientrato alla casa base, il Manchester United, il difensore ha ancora una volta cambiato maglia. NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Axel Tuanzebe of SSCand Dusan Vlahovic of ACF Fiorentina battle for the ball during the Coppa Italia match between SSCand ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Stavolta non si tratta di un trasferimento all’estero, perchè Tuanzebe è rimasto in Inghilterra, ma è stato “” a ...