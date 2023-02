Lega Pro | Vulpis attacca Marani | ' Lasci Sky Sport e la Figc prima delle elezioni'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello. tutte le notizie di... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itapress.it/...

La prossima settimana si conoscerà il nuovo presidente dellavisto che l'Assemblea Elettiva è fissata giovedì 9 febbraio, al Salone d'Onore del Coni a Roma.. Uniche due candidature a presidente sono quelle di Matteo Marani e Marcel Vulpis, ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata del campionato digirone C CASTELLAMMARA DI STABIA " Nel turno infrasettimanale, spicca tra i match più ...

Serie C, 25^ giornata: oggi spazio ai gironi A e C. Il quadro completo delle gare TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: Pontedera, dal Novara arriva l'ex genoano Goncalves per la fascia sinistra TUTTO mercato WEB

Lega Pro, Vulpis sulla candidatura di Marani: “Quando si dimetterà da Sky Sport” TUTTO mercato WEB

Lega Pro, ufficializzate candidature a presidente e quattro i vice in corsa ItaSportPress

Calcio: Lega Pro; Vulpis, ho depositato candidatura Tuttosport

Davide Merola al Pescara, Alessio Rosa alla Juve Stabia Uno si trasferirà al Pescara, l'altro alla Juve Stabia. Davide Merola e Alessio Rosa non faranno più parte dei piani dell'Empoli. Ricominceranno ...Un concerto solidale in favore della sezione anconetana della Litl, la Lega italiana per la lotta ai tumori, e della Loto Marche, che si occupa del cancro ovarico. È quanto organizzato dal Rotary Club ...