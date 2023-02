Lecce | Corvino | «Soddisfati del mercato»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le parole di Pantaleo, dirigente del, sulla sessione di calcioinvernale. Tutti i dettagli Pantaleoha parlato in conferenza stampa per fare il punto suldel. PAROLE – «Abbiamo mantenuto l’ossatura di questa squadra: molti calciatori sono finiti nel mirino di diversi club, ma da parte nostra abbiamo deciso di tenere il meglio. Questo è un aspetto assolutamente positivo. Tra le criticità, sicuramente, vi è il fatto di dover tenere conto di coloro che giocano poco: i cinque partenti ci hanno chiesto, a tempo debito, di trovare spazio altrove e abbiamo così deciso di accontentarli. Non volevamo tarpare le ali a nessuno. Arimane chi lo considera un onore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ha rifiutato offerte importanti per tenersi stretti i protagonisti in vista dell'obiettivo salvezza. Sul mancato trasferimento di Tuia,spiega cosa è successo.- Nell'ultima giornata della sessione invernale del calciomercato, il direttore dell'area tecnica del, Pantaleoe il direttore sportivo Trinchera, hanno definito il tesseramento di due difensori centrali, Pietro Ceccaroni (27 anni) dal Venezia, e Simone Romagnoli dal Parma (33) per la ...

In casa Lecce è scoppiato il caso Tuia. Il difensore aveva l'accordo con la Reggina, ma i giallorossi non hanno voluto liberarlo. Il responsabile dell'area tecnica, Corvino, ha spiegato i motivi come ...Conferenza stampa per fare il punto sul mercato di riparazione del Lecce da parte del direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino è il direttore sportivo ...