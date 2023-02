Lecce | Corvino | «Hjulmand è in scadenza nel 2025 perché abbiamo diritto unilaterale di prolungare»

È questo il concetto principale espresso dal direttore dell'area tecnica del, Pantaleo, nella conferenza stampa voluta per fare il punto sulla finestra invernale del mercato, chiusa ...Commenta per primo 2025 e non 2024. Intervenuto in conferenza stampa Pantaleo, direttore dell'area sportiva del, ha raccontato un retroscena sul contratto di Morten Hjulmand , capitano dei salentini. 'Hjulmand è in scadenza nel 2025 perché abbiamo diritto ...

Lecce, Corvino: "Ecco le condizioni di Pongracic e Dermaku" Fantacalcio ®

Corvino: “Non abbiamo voluto tarpare le ali a nessuno, a Lecce è rimasto chi lo considera un onore” fiorentinanews.com

LIVE TMW - Lecce, Corvino: "Non solo noi, tante società hanno dovuto fare i conti con indice liquidità" TUTTO mercato WEB

Lecce, Corvino: “Mercato complicato. Mantenuta ossatura. Su Hjulmand e Strefezza…” ItaSportPress

Corvino su Tuia: "Siamo gestori responsabili, non burattinai. Il bene del Lecce prima di tutto" Calcio Lecce

Mercato finito e Lecce sempre al lavoro per cercare di riprendere il cammino interrotto con le due sconfitte consecutive contro Verona ...Con il doppio colpo Ceccaroni-Romagnoli in difesa si è chiuso il calciomercato di gennaio condotto dal duo Corvino-Trinchera Con il gong della serata di ieri si è chiusa una sessione di calciomercato ...