Le proteine di questa farina non indicano che contiene insetti

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Aiuta Facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 3421829843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 19 gennaio 2023 è stato pubblicato un tweet che mostra le foto di una confezione da un chilo didi grano tenero di tipo “00”. In una delle immagini si vede la tabella che indica i valori nutrizionali del prodotto e la riga dedicata alleè cerchiata in rosso, evidenziando che in 100 grammi di prodotto sono contenuti 10 grammi di questo macronutriente. Le foto sono accompagnate da un commento che recita: «Qualcuno mi aveva segnalato che nelle chiese,mense per i poveri regalano articoli tra quelli “la”,bene sono riuscita a farmi avere un pacchetto dianche se usato e ho verificato questo: Cosa dicevano che ...