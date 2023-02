Le intercettazioni su Cospito passate da Delmastro a Donzelli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Un documento riservatissimo viene inviato al ministero della Giustizia, perché si possano prendere decisioni sulla detenzione di Alfredoe su quella di alcuni dei più pericolosi mafiosi italiani. Il testo contiene informazioni coperte dal segreto istruttorio, tra cuiambientali preventive. Quelle informazioni finiscono nelle mani del sottosegretario alla Giustizia, Andrea, numero due di Nordio, che le riferisce al suo collega di partito e amico Giovanni, con cui condivide anche l’appartamento romano. Da quiieri prende la parola in aula a Montecitorio, durante un acceso dibattito sul caso, e rende pubbliche quelle notizie riservate che non avrebbero potuto superare le mura del ministero della Giustizia, per utilizzarle contro ...

"Piacerebbe sentire una parola chiara di Nordio. Non si può essere garantisti nelle parole e poi girarsi dall'altra parte". "Delmastro non può rimanere al Dap. La diffusione di intercettazioni riservate per strumentalizzarle politicamente è indegna, illegale e senza precedenti". Così, in un tweet, il leader di Azione, Carlo Calenda.

Mentre il capo del Carroccio nega tensioni nella maggioranza dopo le rivelazioni del deputato su Cospito e la mafia, il forzista Mulè getta benzina sul fuoco: "Parole gravi, ora chiarisca". 'L'utilizzo di documenti riservati per attaccare l'opposizione in Parlamento è un atto gravissimo.