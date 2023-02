Le Iene | Belen saluta Teo Mammucari | il conduttore la ringrazia FOTO

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)Rodriguez ha deciso di aprire la puntata di ieri de LeShowndo il collega Teoche ha lasciato definitivamente la conduzione del programma di Italia 1. Tra le tante polemiche, per una presunta lite di Teo con Davide Parenti, i due conduttori di questa edizione del programma dimostrano affetto reciproco. La showgirl argentina commenta: “A proposito, salutiamo il nostro amico Teo. Se non lo vedete qui al mio fianco, lui rimane un professionista che ha fatto grande questo programma. Gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci”. Sono parole che dunque mantengono una porta aperta per il possibile ritorno, in futuro, di Teo nella trasmissione punta di Italia 1. Di rimandoha condiviso nelle storie di Instagram il video con il saluto di ...

Belén, cosa è successo in diretta tv Le parole di Belén non sono passate inosservate e, nonostante sia riuscita a concludere in autonomia l'appuntamento con Le, i fan si sono preoccupati per il ...Il monologo di Sara Tommasi a Le. In una puntata già di per sé anomala (la seconda condotta da Belén Rodriguez e Max Angioni dopo l'addio di Teo Mammucari ), a ritagliarsi uno spazio importante ...

Sara Tommasi è una celebre showgirl italiana, nel corso della sua carriera ha preso parte in alcuni programmi e film che hanno decretato il suo successo. Ha partecipato a videoclip per MTV, Paperissim ...