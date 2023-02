Le 5 cessioni più tristi della Serie A

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) LaA è finita. O almeno questo è quello che viene da pensare a guardare acquisti edell’ultima sessione di calciomercato inA. Pochissimi acquisti, tutti strani e arrabattati, e nemmeno troppeminori, lontane dalle clamorose plusvalenze degli scorsi anni. Come se anche i nostri pezzi pregiati fossero finiti. Venduta tutta l’argenteria abbiamo preso un telo e lo abbiamo steso per strada, riempiendolo di pentole e bicchieri. Ledi questo calciomercato sono state particolarmente, perché non abbiamo venduto i nostri pezzi migliori ma giocatori promettenti che dovevano ancora pienamente realizzare il loro potenziale. Abbiamo iniziato a vendere i giocatori quindi prima che riescano ad acquisire il loro pieno valore, ...