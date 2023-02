L’autonomia differenziata di Salvini riunisce il fronte contrario delle opposizioni

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo la riunione del pre-consiglio di ieri in cui è stata esaminata la bozza del ddl sul, apportando «qualche ritocco», il testo del cavallo di battaglia leghista sarà presentato domani in Consiglio dei ministri. «Sarà una giornata storica», si felicita il presidente del Veneto Luca Zaia. Con il Carroccio pronto a giocarsi la carta per la prossima tornataelezioni regionali. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno preteso dei ritocchi, in primis sul rafforzamento del ruolo del Parlamento. Subito dopo l’intesa preliminare fra Stato e singola regione, viene inserito un atto di indirizzo da parteCamere, il quale a proprio volta sarà quindi votato nelle due Aule. C’è poi l’aumento da sei mesi a un anno del periodo prima della scadenza del preavviso per manifestare la volontà, sia ...