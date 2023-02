Laudisa | Osimhen vale più di 100 milioni di euro

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ha parlato Carlo, giornalista de "La Gazzetta dello Sport", ecco le sue parole: “Il mercato? Il Napoli avendo una squadra monumentale non aveva bisogno di rinforzarsi, io dò un senza voto per elogiare il mercato estivo. La questione Zaniolo? Bisogna vedere cosa accade in casa Milan perché i dirigenti lo gradivano e volevano prendero subito, ma è mancato lo scatto finale e la volontà di investire circa 25per un giocatore che in estate varrà di meno. Poi il Milan deve fare i conti con De Ketelaere che non è sbocciato. Il caso Leao è una spina nel fianco ed un caso che non si riesce a risolvere. La realtà è quella che abbiamo individuato nell’articolo di ieri in cui parlavamo di una clausola richiesta dal giocatore. Il mercato di gennaio lo abbiamo vissuto più in previsione dei casi da ...