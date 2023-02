L' attore di Balla coi lupi arrestato per abusi sessuali Sarebbe leader di una setta

L'dicoi lupi Nathan Chasing Horse è stato arrestato per abusi sessuali dalla polizia di Las Vegas che lo accusa anche di essere il leader di una setta nota come The Circle. Lo riporta la ...L'dicoi lupi Nathan Chasing Horse è stato arrestato per abusi sessuali dalla polizia di Las Vegas che lo accusa anche di essere il leader di una setta nota come The Circle. Lo riporta la ...

L’attore è accusato di abusi sessuali ai danni di sei giovani ragazze indigene. Nel 2015 fu bandito nello stato del Montana per «traffico di esseri umani» ...La Polizia di Las Vegas ha arrestato per abusi sessuali Nathan Chasing Horse, l’attore di ‘Balla coi lupi’, pluripremiato film del 1990 con Kevin Costner. Inoltre, egli è stato accusato di essere il l ...