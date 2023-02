Latina | in Aula consiliare il giuramento delle guardie ambientali

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– Inil Commissario straordinario Carmine Valente, accompagnato dal segretario generale Alessandra Macrì e da tutti i dirigenti, ha dato il benvenuto ai nuovi quaranta assunti nel Comune di. “Siamo contenti che siate qui – ha detto il Commissario –. I Comuni effettuano una mole di attività burocratica enorme e per far funzionare questa macchina amministrativa ci vuole buon senso e attaccamento al lavoro: uomini e donne responsabili, che amano il proprio lavoro, costruiscono una organizzazione che rende efficace ed efficiente il lavoro. Ringrazio gli uffici che hanno organizzato il concorso in maniera impeccabile”. E proprio per render merito al lavoro svolto dagli uffici, durante la cerimonia, su proposta del Comandante Passaretti, in qualità di dirigente del personale, è stato conferito ...