Latina | 40 nuove assunzioni nella guardia ambientale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gennaio si è concluso in positivo sia perche per quaranta persone. Infatti,giornata del 31 gennaio, presso l’aula consiliare del Comune di, quarantaguardie ambientali hanno prestato il loro giuramento. Le parole del Commissario Carmine Valente “Siamo contenti che siate qui – ha detto il Commissario –. I Comuni effettuano una mole di attività burocratica enorme e per far funzionare questa macchina amministrativa ci vuole buon senso e attaccamento al lavoro: uomini e donne responsabili, che amano il proprio lavoro, costruiscono una organizzazione che rende efficace ed efficiente il lavoro. Ringrazio gli uffici che hanno organizzato il concorso in maniera impeccabile”. Il discorso del Comandante Passeretti E proprio per render merito al lavoro svolto dagli uffici, durante la cerimonia, su ...