Lanterna Verde | la serie DC sarà in versione True Detective?

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lanterns (), la prossimalive-action dell’Universo DC con le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart protagonisti, è stata descritta dai DC Studios come simile alladrammatica antologica della HBO,. “un mystery di tipo” assicurano i vertici dello Studio. Dopo la presentazione della prima parte del DCU, i co-presidenti e co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno condiviso ulteriori dettagli su Lanterns, tra cui la presenza di Hal Jordan e John Stewart come Lanterne Verdi. Parlando con DC.com, Safran e Gunn hanno descritto la prossimaHBO Max come “un mistero di tipocon le nostre due Lanterne. ...

" Successivamente, Peter Safran ha confermato che la tanto chiacchierata serie tv di HBO Max incentrata sue sviluppata da Greg Berlanti non si farà , perché "era una space - opera che ...Gli altri lungometraggi (tra cui un nuovo film su Supergirl e un film su Batman e Robin ) e le serie TV per HBO Max (tra cui una serie poliziesca sue una serie prequel di Wonder Woman ...

Blake Lively, in Lanterna Verde (2011), con i capelli castani per interpretare Carrie Farris. Foto: Imdb I lunghi, voluminosi e biondissimi capelli di Blake Lively sono una delle poche certezze dello ...