L’amore indie in musica dei Coma Cose | il Primo Maggio | Hype Aura e il feat con Francesca Michielin

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ladeiha certamente il profumo di uno strascico degli anni ’90, quando il cantautorato era fortemente influenzato dalla scena alternativa e gli artisti si impegnavano a creare testi di un certo spessore letterario. Ihanno fatto di più: hanno giocato con le parole fino a trovare una linea cyber-romantica che oggi mette d’accordo tutti, dal pubblico rap agli amanti inossidabili dell’. Chi sono inascono a Milano nel 2016 dall’incontro tra Fausto Zanardelli (Fausto Lama) eMesiano (California). I due si incontrano in un negozio di borse in cui lavorano come commessi. Lui ha abbandonato la, lei pure, ma quando ...