L’AlbinoLeffe vende anche Francesco Gelli | per la mediana preso Mihai dalla Spal

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Zanica. Dopo Cori e Tomaselli, rispettivamente all’Alessandria e alla Virtus Entella,nel mercato invernale riesce a piazzareil terzo “caso” di giocatore finito ai margini della rosa: il centrocampistapassa a titolo definitivo al Frosinone, attuale capolista del campionato di Serie B. Come per i due sopracitati,il classe 1996 era in scadenza di contratto a giugno e il rinnovo non sembrava un’opzione percorribile. Il livornese lascia i blucelesti dopo cinque anni e mezzo, in cui ha raccolto 169 presenze e 11 gol. A colmare il vuoto a centrocampo ci penserà Luca Alessandro, nuovo acquisto arrivato in prestito fino a giugnocon diritto di opzione e controopzione. Il classe 2003 è nativo di ...