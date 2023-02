L’agente di Sabiri | «La Fiorentina ci ha sempre dato la sensazione di volere davvero il giocatore»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Amin Sakman, agente di Abdelhamid, ha parlato il trasferimento del fantasista dalla Sampdoria allaAmin Sakman, agente di Abdelhamid, ha parlato a.it il trasferimento del fantasista dalla Sampdoria alla– «In estate ci sono stati i primi contatti. Erano interessati all’ingaggio di Abdelhamid, ma per lui era chiara la volontà di giocare un’intera stagione con la Sampdoria dopo il suo buon inizio nella seconda parte della scorso campionato. Abbiamo firmato i contratti quindici minuti prima della scadenza delle 20. I club stavano trattando da settimane. Quindi èstato un tira e molla, ma Abdelhamid non ha mai insistito per un trasferimento a gennaio. Per questo era tranquillo e abbiamo lasciato che ...

