(Di mercoledì 1 febbraio 2023) "L'impero di Mino Raiola? Non avevo scelta. Quello che è successo a Mino è stato inaspettato. Sono stati momenti difficili a causa delle emozioni e della situazione. Volevamo aiutarlo il più possibile"...

L'avvocatessa portoghese ha ereditato l'impero di Mino Raiola alla sua morte, ritrovandosi ad essere l'di tanti campioni del calcio Mondiale .Rafaela Pimenta,di Erling, ha parlato del futuro dell'attaccante del Manchester City. Ecco le sue dichiarazioni Rafaela Pimenta,di Erling, ha parlato del futuro dell'attaccante del ...

L'agente di Haaland e quella frase shock del direttore sportivo: "Putt..." Corriere dello Sport

Pimenta: "Haaland vale almeno un miliardo. Andrà via dal City Ora è felice..." La Gazzetta dello Sport

HAALAND - L'agente: "Per me vale un miliardo" Napoli Magazine

Pimenta boom: 'Haaland costa 1 miliardo, ma oggi è sposato' AreaNapoli.it

Le aperture spagnole - Il Real sogna Haaland, Barça questa sera contro il Betis TUTTO mercato WEB

L’agente di Erling Braut Haaland ha svelato le vere cifre sulla cessione del fuoriclasse norvegese che, di proprietà del Manchester City, saluta a tali condizioni economiche. Avrebbe del clamoroso ...da Haaland alle richieste per la Premier League In una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS, Rafaela Pimenta torna a parlare delle principali trattative che coinvolgono i suoi assistiti.