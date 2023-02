L’accusa di Sgarbi | “So perché Messina Denaro è stato libero 30 anni”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)Matteolatitante per 30? Semplice. Certa antimafia ha cercato la mafia là dove non c’era. Penso a quell’antimafia oggi sotto processo a Caltanissetta, che decideva le carriere di prefetti, questori e investigatori della DIA, che aveva rapporti opachi con giornalisti, che dispensava favori e prebende, che si adoperava per sciogliere comuni dove amministravano sindaci scomodi. Che predicava legalità ma praticava l’affarismo. Era un’antimafia di facciata, mentre la vera mafia operava indisturbata mettendo le mani su milioni e milioni di euro di contributi pubblici per gli impianti eolici. Ecco, per comprendere la latitanza di Matteo, invece che rincorrere per le vie di Campobello cittadini spaesati e impauriti, si dovrebbe ...