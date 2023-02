La via più breve verso l’Europa | Fiorentina e Torino | le outsider a caccia della semifinale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Adi un sogno, o meglio,grande chance di trovarsi indi Coppa Italia. Ai quartici arrivano da, visto il cammino in campionato, ma con tante ambizioni e la voglia di giocarsi le proprie carte nella coppa nazionale. Se da una parte le due squadre possono comunque ancora lottare per, nonostante un cammino fin qui molto altalenante, la stessa qualificazione può arrivare anche dal torneo parallelo, e alla fine basta vincere tre partite: una ai quarti, unapareggiando l’altra nel doppio confronto, e poi la finale di Roma. Per nulla facile, è vero, ma l’incrocio incontro una tra Roma e Cremonese non è il peggiore possibile. E allora, perché non ...