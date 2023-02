La vecchia fiamma dei videogiochi | l’imprenditrice | l’insegnante | le tre donne nell’indagine su Matteo Messina Denaro

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nell’inchiesta suci sono tre. Una, l’exstorica Maria Mesi, è indagata per favoreggiamento. E oggi fa sapere che non vede l’Ultimo dei Corleonesi da anni. Ma gli inquirenti sospettano che il rapporto sia proseguito. E non hanno trovato il suo cellulare durante la perquisizione ad Aspra, frazione di Bagheria. L’altra ha 60 anni, è separata con una figlia e un tenore di vita assai elevato. Gli inquirenti le hanno chiesto del Suv da 70 mila euro. Le hanno chiesto se ha avuto una relazione con Iddu. «Mai conosciuto. Faccio, quello è il frutto del mio lavoro», è stata la risposta. La terza invece è un’insegnante. Ha confessato di aver avuto una relazione con ‘U Siccu durata due anni. È anche amica di Andrea Bonafede. Ma ha detto di non ...