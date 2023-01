La Valle del Bove ha più di 9 000 anni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) – Scoperta dell’Ingv e dell’università di Urbino – Grazie alle indagini stratigrafiche e petrografiche, alle datazioni al carbonio-14 e paleomagnetiche delle colate laviche, condotte in diverse cave localizzate allo sbocco delladel, è stato possibile datare, per la prima volta, l’età dell’inizio della formazione dellae ricostruire la cronologia delle eruzioni laterali che si sono verificate dopo la sua formazione. La scoperta, pubblicata su ‘Journal of Volcanology and Geothermal Research’, è di un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino. Ladelè una depressione localizzata sul fianco orientale dell’Etna, ampia circa 7 x 4,5 km, caratterizzata da una tipica forma a ferro di ...