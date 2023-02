L'annata seguente è condizionata da qualche problema fisico ma Florian torna alnella stagione 20/21 segnando 8(con 8 assist) in campionato. In totale, con il Marsiglia, ha segnato 86in ...Qui Tatarusanu non prendesolo in una partita su cinque mentre Mike quasi una su due. La cosa ...che il terzo portiere ad un livello forse adatto a una serie C piuttosto che a una squadradel ...

Serie D, guarda i 10 gol più belli dell'ultima giornata. VIDEO Sky Sport

Trapani, il gol di Carbonaro nella top ten [VIDEO] Trapani Granata

Cosenza, l'agente di Florenzi: "Altri gol e altre prestazioni top per ... pianetaserieb.it

TC Top Gol 2022: Ecco il vincitore! Tuttocampo

La Top 10 gol della 4^ giornata di ritorno Lega Nazionale Dilettanti

Ecco i cinque migliori gol del Milan contro la Lazio. Da non perdere le magie di giocatori del calibro di Andriy Shevchenko, Gianluca Zambrotta o Ricardo Kaká.Catania e Livorno sorridono con le reti di Palermo e Lucatti. Una rovesciata spettacolare di Vivacqua esalta il Molfetta. Esposito chiude alla grande un’azione tutta di prima dell’Afragolese. La Vibon ...