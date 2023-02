La tigre calma

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La finale femminile degli Australian Open è stata un incontro di opposti. Non semplicemente di due giocatrici molto diverse tra loro, anzi: nate a un anno di distanza, a poche centinaia di chilometri l’una dall’altra, alte quasi uguali, portate a comandare il gioco con colpi aggressivi. In realtà Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina sono gli opposti metafisici, l’una il contrario dell’altra ma rappresentazioni della stessa realtà: il fuoco e il ghiaccio, le grida e il silenzio, la tempesta emotiva e l’inalterabile freddezza. Lacontro la regina di Wimbledon. Per chi non crede nei simboli, le statistiche anticipavano la finale in modo anche più estremo. Sabalenka nel 2022 era dominatrice incontrastata dei doppi falli: 428, ben 139 in più della seconda in classifica. Rybakina solo nelle due settimane di Wimbledon aveva messo a segno 53 ace, e sarebbe potuta rimanere ...