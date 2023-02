La sfida vinta dal tiktoker | prende un aereo per mangiare una pizza a Milano e spende meno che a Londra – Video

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)re un volo daunain centro, tornare a casa e, complessivamente,rerispetto a unamangiata nella capitale inglese? Sembra incredibile, eppure si può fare. La dimostrazione è stata data dalinglese Callum Ryan, che ha comprato un bigliettoper il capoluogo lombardo, ha mangiato unain una nota pizzeria del centro ed è tornato a casando, in tutto, quasi 18 sterline. Unada Domino’s gli sarebbe costata 19 sterline. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...la domanda e la corsa dei prezzi ma la 'battaglia' contro l'inflazione 'è lungi dall'essere', ... Dopo avere detto 'giù le mani dall'Africa, il Papa ha ricordato che la veraper la ...... la Pro Patria è chiamata a scendere in campo allo stadio Silvio Piola alle ore 18 per la seconda trasferta consecutiva, a pochi giorni dalla, per la prima volta nella storia bianco - blù,...

Nella scorsa stagione questa sfida valeva lo scudetto ... Poi ovvio, il derby si vuole solo vincere e qualche screzio ci sta".